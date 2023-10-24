Затонувшая советская атомная подводная лодка излучает экстремальные уровни радиации. Что теперь будет?

Норвежские исследователи обнаружили, что уровень радиации от подводной лодки «Комсомолец» в миллион раз превышает нормальный.

Атомная подводная лодка «Комсомолец» когда-то была самой современной в советском ВМФ. Она затонула 7 апреля 1989 года с двумя плутониевыми боеголовками. Судно патрулировало акваторию 39 дней, а потом в одном из отсеков вспыхнул пожар, который быстро распространился. 42 члена экипажа погибли либо в огне, либо в ожидании спасения, а подводная лодка затонула и опустилась на дно Баренцева моря.

Боеголовки лежат на глубине 1680 метров вместе с остальными обломками корабля, включая атомный реактор. С тех пор крушение вызывает у экологов опасения из-за возможной утечки радиоактивных веществ.

Исследователи из Норвежского управления радиационной и ядерной безопасности подтвердили эти опасения. Используя аппарат с дистанционным управлением, они исследовали место крушения и обнаружили значительные повреждения корпуса подводной лодки. Исследователи сообщили об исключительно высоком уровне радиации в районе одной из вентиляционных труб судна.

Радиоактивный цезий был обнаружен в концентрациях, которые почти в миллион раз превышают уровни, обнаруженные в незагрязненной воде.

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Члены команды исследователей не удивились, обнаружив повышенный уровень радиации, поскольку радиоактивный цезий легко растворяется в глубинах Баренцева моря, а в районе, окружающем затонувший корабль, обитает мало рыб. По словам Хелдал, утечка мало повлияла на норвежскую рыбу и морепродукты. В целом уровень цезия в Норвежском море довольно низкий, а поскольку место крушения находится на такой глубине, загрязняющие вещества с подводной лодки быстро растворяются.

Мониторинговые экспедиции проводятся ежегодно и требуют отбора проб керна со дна моря. Российские исследователи ранее обнаруживали небольшие утечки радиации возле места крушения в 1990-х и в 2007 году.

В этом году Норвегия задействовала подводный беспилотник Aegir 600 для исследования остатков подводной лодки. Аппарат позволил экспертам заснять обломки и образцы вентиляционной трубы, откуда исходит радиация. Один образец превысил уровень, обнаруженный в незагрязненной морской воде, в 30 тысяч раз, тогда как показатель другого был почти в миллион раз выше. Позже Норвежский институт морских исследований подтвердил, что самая высокая проба была более чем в 800 000 раз выше нормы.

По словам Хелдал, полученные результаты сопоставимы с результатами предыдущих российских опросов, показывающих, что «Комсомолец» все время лидировал по радиации. Хотя Россия на протяжении многих лет давала обещания поднять суда и другой радиоактивный мусор, оставленный советским ВМФ в Арктике, Хелдал говорит, что попытка сделать это будет опасной, поскольку может спровоцировать утечку радиации на поверхность.