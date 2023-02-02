Заводчик собак закатил эпичную истерику, потеряв своих питомцев в аэропорту: видео

К счастью, все закончилось благополучно.

Жоао Паулу де Кошта, заводчик собак из Крисиумы, Бразилия, устроил впечатляющую истерику в зале прилета стамбульского аэропорта, которая попала на видео, ставшее вирусным. Срыв Жоао был связан с тем, что он не смог увидеть своих любимых питомцев во время пересадки в аэропорте Стамбула.

«Где мои собаки?! У меня в багаже четыре собаки. Я не вижу своих собак! Покажите мне моих собак! Где они?! Вы спятили!», – выкрикивал Де Кошта в течение нескольких минут, обращаясь как к сотрудникам аэропорта, так и к обычным пассажирам.

«Мои дети! Я хочу видеть своих собачек!», – закричал несчастный, прежде чем в отчаянии рухнуть на пол.

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Жоао вместе с пятью своими той-спаниелями папильонами летал на Филиппины для участия в собачьем конкурсе красоты. По возвращении с конкурса у него была пересадка в Турции, но когда он прибыл в аэропорт Стамбула, то обнаружил, что авиакомпания отменила его стыковочный рейс в Швейцарию, где он собирался остановиться у друзей.

С одним из своих псов Жоао направился в службу поддержки авиакомпании, чтобы узнать об остальных своих питомцах, но, как он сам утверждает, сотрудники не позволили ему их увидеть.

Ситуация быстро обострилась, мужчина будто потерял голову от паники и впал в настоящую истерику. Позже он рассказывал, что будто был «одержим сверхъестественными силами». В беседе с бразильским изданием Globo в своем родном штате Санта-Катарина Жоао объяснил, что авиакомпания отменила его стыковочный рейс из-за перебронирования, но поначалу не могла найти четырех собак, которые должны были путешествовать в багажном отделении.

Я сказал: «На этом рейсе у меня в багаже четыре собаки. Я хочу знать, где они. Если мой рейс отменили, я хочу увидеть своих собак», – рассказал Де Кошта.

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Позже ситуация разрешилась, когда полиция в аэропорту подошла к месту беспорядков и поручила авиакомпании найти собак и вернуть их владельцу.

«С того момента, как я увидел собак, я успокоился. Они – моя любовь, у меня не было возможности иметь собственных детей. Они вместе со мной участвуют в выставках, и у нас очень счастливая совместная жизнь! Я сделаю все, чтобы защитить их – они моя жизнь, мой мир», – объясняет Жоао.

Он добавил, что ситуация разрешилась благополучно, и он вместе с питомцами добрался до Швейцарии.