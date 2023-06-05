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Женщина побила рекорд: за 22 часа посетила каждую станцию нью-йоркского метро

Фото: Wikimedia Commons

На это у нее ушли практически сутки.

Метро Нью-Йорка – крупнейшая в мире (по количеству станций) система метрополитена. Но это не испугало жительницу Швейцарии Кейт Джонс, которая 17 апреля 2023 года побила рекорд по самому быстрому «прохождению» всех станций метро Нью-Йорка. На то, тчобы побывать на каждой из них, она потратила 22 часа 14 минут 10 секунд.

Официальное количество станций Нью-Йоркского метрополитена — 472 (или 424, если каждый пересадочный узел считать за одну станцию). 

Кейт занимается кроссфитом, бегом и скалолазанием. Идея установить этот рекорд пришла ей в голову, когда она сломала лодыжку в августе 2022 года.

Кейт решила, что должна занять себя какой-то активностью, не прилагая значимых физических усилий. Она отправилась в Нью-Йорк и проработала маршрут, чтобы посетить все станции метро за рекордное время.

Кейт удалось пройти испытание, но она говорит, что в попытке установить рекорд были сложные моменты.

«Самым сложным был аспект выносливости – бодрствовать в течение 22 часов без еды и перерывов на отдых было действительно тяжело. К тому же во всем метро было всего восемь туалетов. Это усложнило задачу», – Кейт Джонс.

Фото: Guinness World Records
Кейт Джонс в нью-йоркском метро

Хотя Кейт говорит, что Нью-Йорк прекрасен, ее самой любимой частью установки рекорда было любоваться каждой станцией. 

«Мне нравится, что интерьеры станций уникальны и самобытны», – сказала она.

Хотя стоимость проезда на метро в Нью-Йорке составляет 2,75 доллара, Кейт говорит, что потратила не так уж много. Купив карту на безлимитный проезд, она в общей сложности потратила всего 33 доллара.

Теперь Кейт планирует установить такой же рекорд в парижском метро. В новое путешествие она планирует взять свою собаку.

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