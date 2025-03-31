Женщина поскользнулась на дельфине и попала в больницу

Столкновение с морским млекопитающим американка Сьерра Стокард сравнила с ДТП.

Американка Сьерра Стокард, отдыхавшая на Ямайке, решила поплавать с дельфинами, описав этот опыт как волшебный. Дельфины, по ее рассказам, поднимали ее над водой и дарили ощущение полета над морскими волнами. Но в какой-то момент, оказавшись на спине одного из дельфинов, Стокард не удержалась и упала на его спинной плавник.

Удар был таким сильным, что напомнил женщине автомобильную аварию. Боль была невыносимой: американка отметила, что «по ее лицу струились слезы». В результате у нее образовалась крупная гематома, и Сьерру срочно доставили в больницу, где врачи провели ей две операции и даже переливание крови.

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Женщина страдает серповидноклеточной анемией, поэтому травма принесла ей так много осложнений.

После этого Стокард осталась в больнице — ее родные отмечали, что, несмотря на сильные боли, она сохранила положительный настрой. Однако возвращение в США оказалось проблемой, ведь ее страховка не покрывала расходы на специальный медицинский рейс. Женщина призналась, что очень хочет вернуться домой и боится не увидеть своих дочерей. Её семья открыла сбор, куда деньги могли пожертвовать все желающие – там довольно быстро собрали 30 000 долларов.

Ранее сообщалось, что в Боливии дельфин напал на женщину.