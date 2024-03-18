Женщина сдала ДНК-тест и узнала, что она на 25% лабрадор

В лаборатории отказались комментировать результаты исследования.

Жительница города Торонто (Канада), журналистка Кристина Хагер решила проверить, как на самом деле работает популярная в стране услуга по определению пород собак при помощи ДНК-теста. Женщина взяла мазок из собственного рта и направила образец в компанию DNA My Dog. Спустя некоторое время Хагер получила результаты исследования, которые ее несколько удивили.

Как установили специалисты DNA My Dog, в журналистке Кристине Хагер 40% было от аляскинского маламута, 35% — от шарпея, а на 25% она оказалась лабрадором. Когда женщина обратилась за разъяснениями в лабораторию, там предпочли воздержаться от комментариев.

К слову, параллельно Хагер решила проверить на честность еще две организации.

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Американо-австралийская компания Orivet сообщила журналистке, что лаборант не смог определить породу по образцу, предоставленному Кристиной. А специалисты Wisdom Panel со штаб-квартирой в Вашингтоне отметили, что образец от Хагер «не содержит достаточного количества ДНК для получения достоверного результата».

Ранее ученые из Кембриджского университета пришли к выводу, что около четверти лабрадоров-ретриверов склонны к ожирению из-за мутации в гене POMC, который отвечает за расход энергии и чувство голода.