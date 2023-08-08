Женщина стала жертвой нападения акулы на пляже Нью-Йорка

Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии.

Женщина, отдыхавшая на пляже Рокуэй-Бич (Нью-Йорк, США), стала жертвой нападения акулы. Инцидент произошел в минувший понедельник в 17:49 по местному времени (00:49 мск). 50-летнюю пострадавшую от укуса акулы экстренно госпитализировали в медицинский центр Jamaica Hospital Medical Center — состояние женщины врачи оценили как критическое.

Полиция Нью-Йорка заставила отдыхающих покинуть пляж, а акулу попытались найти при помощи вертолета, но безуспешно.

«Несмотря на пугающий инцидент, мы хотим напомнить жителям Нью-Йорка, что нападения акул на пляже Рокуэй-Бич — крайне редкое явление», — отметили в городском Департаменте парков и отдыха.

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В 2022 году пляж Рокуэй-Бич уже закрывался для посетителей из-за того, что в его зоне появлялись акулы. Их повышенная активность была связана с ростом температуры воды из-за жаркой погоды, а также возвращением людей на пляжи после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Мексике большая белая акула откусила голову мужчине, собиравшему моллюски в Калифорнийском заливе.