Пылкая любовь: в Греции женщина устраивала пожары, чтобы пофлиртовать с пожарными

Но те сдали ее полицейским.

В Греции 44-летняя женщина поджигала деревья, чтобы пофлиртовать с пожарными. Об этом пишет портал Greek Reporter.

Жительница муниципалитета Триполи в районе Керасица дважды пыталась устроить пожар на своем фермерском участке, поджигая деревья. После этого она звонила пожарным — надеясь заодно познакомиться и пофлиртовать с кем-то из них. Но романтического продолжения история не получила: сотрудники экстренных служб просто «сдали» женщину в полицию. В итоге гречанку арестовали и приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1000 евро.

Суд счел действия поджигательницы опасными: огонь с ее участка мог переметнуться на соседний и дальше, что создавало риск лесных пожаров. К счастью, пожарным каждый раз удавалось тушить его быстрее.

Недавно в Греции ужесточили наказание за лесные пожары. Раньше за поджог леса можно было получить лишь административное дело, но из‑за частых возгораний власти стали возбуждать уголовные дела и отправлять нарушителей за решетку.

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