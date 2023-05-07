Женщину сняли с рейса – после голосования пассажиров

Из-за инцидента рейс был задержан на час.

В понедельник с рейса Frontier Airlines выгнали женщину-дебошира после того, как возмущенные ее поведением пассажиры провели голосование за изгнание из самолета.

Инцидент произошел во время полета из Трентона в Атланту, а видео с ним стало вирусным в соцсетях.

Реклама

На видео слышно, как пассажир в красной рубашке и очках обратился к переполненному салону: «Если вы хотите, чтобы ее сняли с рейса, поднимите руку. Я даже не шучу. Если вы меня слышите, поднимите руку, если хотите, чтобы ее сняли с рейса».

Затем несколько пассажиров подняли руки, прежде чем самопровозглашенный лидер рейса вызвал охранника и обратился к нему: «Сэр, я хочу, чтобы она покинула самолет. Мне все равно, я пытаюсь доказать свою точку зрения. Если вы становитесь м*****м для людей, мы станем м******и в ответ».

Затем на видео видно, как женщина собирает свои вещи, чтобы покинуть рейс, который задержался на земле примерно на час.

Стюардессы и бортпроводники рассказали, что их раздражает в поведении пассажиров читать

Странный инцидент начался после того, как пара, сидевшая в нескольких рядах перед женщиной, которую выгнали, поругалась со стюардессой. Они просили разрешения пересесть ближе к передней части самолета, но им было отказано, что вызвало споры с персоналом.

Женщина, которую в итоге выгнали, отпускала по поводу ситуации язвительные комментарии и в конце концов вступила в перепалку с другими пассажирами салона. В итоге с рейса сняли и эту женщину, и пару, которая спорила с персоналом.

Сотрудник службы безопасности заявил, что авиакомпания не может вести бой с пассажирами на высоте 9 000 километров.