Женщину сняли с рейса – после голосования пассажиров

Из-за инцидента рейс был задержан на час.
В понедельник с рейса Frontier Airlines выгнали женщину-дебошира после того, как возмущенные ее поведением пассажиры провели голосование за изгнание из самолета.
Инцидент произошел во время полета из Трентона в Атланту, а видео с ним стало вирусным в соцсетях.
На видео слышно, как пассажир в красной рубашке и очках обратился к переполненному салону: «Если вы хотите, чтобы ее сняли с рейса, поднимите руку. Я даже не шучу. Если вы меня слышите, поднимите руку, если хотите, чтобы ее сняли с рейса».
Затем несколько пассажиров подняли руки, прежде чем самопровозглашенный лидер рейса вызвал охранника и обратился к нему: «Сэр, я хочу, чтобы она покинула самолет. Мне все равно, я пытаюсь доказать свою точку зрения. Если вы становитесь м*****м для людей, мы станем м******и в ответ».
Затем на видео видно, как женщина собирает свои вещи, чтобы покинуть рейс, который задержался на земле примерно на час.
Стюардессы и бортпроводники рассказали, что их раздражает в поведении пассажиров
Странный инцидент начался после того, как пара, сидевшая в нескольких рядах перед женщиной, которую выгнали, поругалась со стюардессой. Они просили разрешения пересесть ближе к передней части самолета, но им было отказано, что вызвало споры с персоналом.
Женщина, которую в итоге выгнали, отпускала по поводу ситуации язвительные комментарии и в конце концов вступила в перепалку с другими пассажирами салона. В итоге с рейса сняли и эту женщину, и пару, которая спорила с персоналом.
Сотрудник службы безопасности заявил, что авиакомпания не может вести бой с пассажирами на высоте 9 000 километров.
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