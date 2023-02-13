Женщина провела 104 часа под завалами в Турции. И ее спасли!

Настоящее чудо.

Спасатели вытащили женщину живой из-под обломков рухнувшего здания в Турции после землетрясения, произошедшего 6 февраля. В общей сложности она провела под завалами 104 часа.

«Теперь я верю в чудеса. Вы могли увидеть, как люди плачут и обнимают друг друга. Для меня огромное облегчение, что эта женщина в таких условиях оказалась здоровой. Это абсолютное чудо», – заявил руководитель спасательной группы Стивен Байер.

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40-летнюю жительницу Турции Зейнеп Кахраман извлекли из-под завалов в карету скорой помощи, снабдив темными очками, поскольку зрение женщины могло пострадать после нахождения в течение более чем четырех суток в полной темноте. Ее младшая сестра Зубейде, плача, обнимала сотрудников Немецкой международной поисково-спасательной группы (ISAR), которые помогали искать пострадавших.

«Мы все так благодарны, что она сейчас лежит в этой машине скорой помощи. У меня нет слов», – сказала Зубейде Кахраман.

Семья женщины рассказала, что им пришлось ждать помощи спасателей около двух суток. Сотрудники ISAR обнаружили женщину и поддерживали с ней связь. Им удалось перед разбором обломков разрушившегося здания протянуть к Зейнеп шланг, чтобы она могла утолить жажду.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17 по местному времени, став самым сильным с 1939 года.

По последним данным, общее количество погибших в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предполагает, что общее количество погибших может превысить 40 тысяч.