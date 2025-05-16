Женщину засудили — она кормила соседского кота

В результате домашний питомец переметнулся в новый дом.

В швейцарском Цюрихе прошло необычное судебное слушание: владелец кота по имени Лео обвинил свою 68-летнюю соседку в «систематическом» подкармливании своего питомца. Случалось все это на протяжении многих месяцев.

Истец настаивает на том, что соседка намеренно заманивала Лео на свою территорию, чтобы впоследствии его украсть, следует из материалов дела. Женщину обвиняют в том, что несмотря на неоднократные просьбы и даже письменные уведомления с требованием прекратить подкармливать кота, она не послушалась и продолжала угощать чужого питомца на протяжении десяти месяцев. Пенсионерка даже установила на своей двери кошачий вход, чтобы Лео мог забегать к ней в любой удобный момент. В результате кот перестал возвращаться домой и переселился в дом обвиняемой.

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По законам Швейцарии кошки — собственность владельцев, поэтому заманивать их едой нельзя, это трактуется как незаконное присвоение имущества.

Раздосадованный владелец Лео написал на женщину заявление, после чего прокуратура обязала обвиняемую выплатить штраф в размере 800 швейцарских франков (около 77 000 тысяч рублей), и ещё один «условный» штраф за незаконное присвоение чужого имущества в размере 3600 франков (345 000 тысяч рублей). Однако пенсионерка отвергла выдвинутые против неё обвинения и отказалась платить штрафы. В результате дело дошло до суда.

На прошлой неделе соседи предстали перед окружным судом Цюриха за закрытыми дверями, поэтому о подробностях дела остаётся только догадываться. Интересно, что после всех склок и разборок соседям удалось достигнуть мирового соглашения. В итоге по каким-то причинам владелец Лео отозвал уголовную жалобу, а 68-летней пенсионерке разрешили оставить кошку себе. Будем надеяться, что для Лео это было лучшим решением.