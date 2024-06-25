Жираф выкрал двухлетнего ребёнка из машины на глазах у матери

Инцидент произошёл в Техасском национальном парке.

Американская семья наслаждалась путешествием на машине по центру дикой природы Fossil Rim (Техас), когда один из парнокопытных жителей парка выхватил ребёнка из кузова пикапа.

Двухлетняя малышка Пейсли Тотен ехала в кузове со своей мамой, мама предложила дочке покормить жирафа, но в какой-то момент зверь схватил малышку за футболку и поднял в воздух.

Слава богу, после громкого вскрика матери жираф тут же отпустил ребёнка. Пейсли приземлилась в руки ошарашенной родительнице.

Родители девочки хоть и изрядно напугались, но посчитали происшествие «случайностью» и никого в случившимся не винят.

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«Мы остановились, чтобы покормить жирафов, я обернулся, чтобы посмотреть в заднее окно, и увидел, как жираф схватил дочку», — отец девочки Джейсом Тоутен рассказал KWTX.

Родители считают, что жираф не собирался «воровать» их ребенка – он просто потянулся за сумкой девочки, видимо подумав, что там для него есть что-то вкусное, но вместо этого случайно ухватил ребёнка за одежду.

К счастью, жираф не успел поднять Пейсли слишком высоко. Но отец девочки признался, что все равно в этот момент его сердце остановилось от страха.

Тоутен не рассказал, как отреагировала его дочь на происшествие, но поведал репортёрам, что после инцидента они поехали семьей в сувенирный магазин и купили Пейсли игрушечного жирафа.

Несмотря на случившееся, Тоутенам очень понравилась поездка в национальный парк, и они планируют вернуться туда снова.

В Fossil Rim посетители свободно могут перемещаться по тропам и кормить животных. Запрета на проезд по парку в кузовах машин, а также в транспортных средствах без крыш или дверей до этого момента не было. Однако после происшествия с ребенком власти парка ужесточили правила. Теперь все гости обязаны оставаться в автомобилях с закрытыми дверями в течение всего времени нахождения в центре.

Также с 6 июня 2024 года гостям больше не разрешается ездить в кузовах пикапов.