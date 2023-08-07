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Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет

Фото: Московский зоопарк

Жираф Самсон – старожил Московского зоопарка

Теперь его можно считать долгожителем.

В Московском зоопарке отметили праздник: одному из его почетных (практически легендарных) жителей, жирафу Самсону, исполнилось 30 лет. Об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе зоопарка.

В среднем в дикой природе жираф живет до 25 лет, а в условиях зоопарка — до 35, потому Самсона уже смело можно называть долгожителем. Сейчас, отметили в зоопарке, главное для него — это спокойствие и уважение.

Как рассказали в пресс-службе, Самсон «приехал» в зоопарк много лет назад, когда был совсем юным. Потому многих посетителей он видел еще детьми. Кто-то приходил к нему с родителями, кто-то – набраться уверенности перед экзаменами, а кто-то – нарисовать гиганта с натуры. И всех он встречал мудрым и спокойным взглядом, грациозно склоняясь с высоты своего роста, чтобы поприветствовать посетителей. 

«Самсон всегда радовался гостям. Ему важно общаться, видеть улыбчивые лица и приветливо машущие руки. Но здесь не стоит путать стремление к общению и к еде. Наш жираф тянется к людям, он полностью сыт, ему не нужны лакомства», – предупредила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, попросив гостей не кормить жирафа-именинника.

В зоопарке рассказали, что у Самсона есть возрастные проблемы: с зубами и желудочно-кишечным трактом. Поэтому он на строгой диете, и даже маленький кусочек угощения может стать для него последним. К сожалению, часто посетители зоопарка пренебрегают просьбами не кормить животных, поэтому сотрудникам приходится пристально следить за всеми гостями, которые окружают вольер Самсона. 

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