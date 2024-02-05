Житель Бразилии съел рыбу фугу и умер

С приготовлением рыбы фугу нужно быть максимально осторожным – риски слишком высоки. У мужчины, например, остановилось сердце.

Бразилец по имени Маньо Серхио Гомес трагически погиб после того, как съел неправильно разделанную ядовитую рыбу фугу. Её яда хватило бы, чтобы убить 30 человек.

«Маньо никогда раньше не чистил рыбу фугу», – рассказала сестра покойного Мириан Гомеш Лопеш о трагическом происшествии, которое произошло в минувшие выходные в городе Аракрус.

Сообщается, что «смертоносное угощение» 46-летнему Маньо подарил неназванный друг, хотя точное происхождение рыбы остается неясным. Несмотря на то, что бразилец и его приятель никогда раньше не имели дела с этим видом, они выпотрошили рыбу, удалили печень, а затем отварили и съели ее с лимонным соком.

Менее чем через час Маньо и его друг почувствовали себя плохо. «У Маньо начал неметь рот», – рассказала Мириан. Маньо поехал в больницу, но онемение распространилось, а позже у него произошла остановка сердца на 8 минут.

Маньо с сестрой Мириан Фото: Newsflash

Реклама

Мужчина пострадал от воздействия тетродотоксина – чрезвычайно сильного яда, который образуется в печени и половых железах рыбы-фугу и некоторых других морских видов. Этот токсин иглобрюхая рыба использует (весьма успешно) для отпугивания хищников. Он более чем в 1000 раз смертоноснее цианида. При попадании в организм в больших количествах он парализует мышцы, что потенциально может привести к смерти.

Мириан рассказала, что ее брата интубировали и подключили к системе жизнеобеспечения, но безрезультатно. Маньо скончался 27 января, проведя 35 дней в больнице, в течение которых его организм был полностью парализован токсином.

«Врачи сказали нашей семье, что он умер от отравления. Через три дня после госпитализации у него произошли несколько приступов, которые сильно повлияли на его мозг, оставив мало шансов на выздоровление», – Мириан Гомеш Лопеш.

Приятель Маньо чудом выжил, но теперь у него проблемы с ногами. Мириан объясняет, что этот друг плохо ходит и у него неврологические нарушения. Тем не менее, он выздоравливает.

Традиционно, фугу готовят в различных формах, включая суши, сашими, супы и жареные кусочки. Приготовление фугу требует тщательного удаления всех ядовитых органов, чтобы избежать отравления.