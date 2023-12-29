Житель Филиппин загрыз трехметрового питона

Мужчина кусал напавшую на него змею десять минут, пока не одолел ее.

В деревне Антекера (провинция Бохоль, Филиппины) 48-летний Болхулио Алерия загрыз напавшего на него трехметрового питона. Инцидент произошел рано утром 20 декабря: в тот момент Алерия ехал на мотоцикле через деревню. Он увидел питона на дороге и решил пропустить его, но тот неожиданно напал на мужчину.

По словам мужчины, змея укусила его за руку, заставив отпустить руль мотоцикла, а затем обвилась вокруг его талии. Филиппинец испугался, что питон задушит его: он схватил змею возле головы, а затем стал яростно кусать.

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«Я кусал питона до тех пор, пока не прокусил кожу, а потом стал рвать его плоть. И только тогда хватка змеи ослабла», — рассказал Алерия, отметив, что схватка длилась около десяти минут.

После нападения мужчина дошел до ближайшего дома и попросил о помощи, после чего был доставлен в больницу города Тагбиларан. Но фото из больницы Алерия лежал на койке с перевязанной рукой и кровью на лице. Медики выписали ему антибиотики и отправили домой. А побежденного им питона жители деревни Антекера зажарили на гриле и съели.

Ранее сообщалось, что в Малайзии мужчина пострадал от укуса питона, притаившегося в унитазе.