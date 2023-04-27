Житель Индии 13 лет строит дом в форме «Титаника»

Строение стало главной туристической достопримечательностью района.

Минту Рой, мужчина из бенгальского района Дарджилинг, с детства мечтал жить в доме в форме знаменитого затонувшего парохода «Титаник». Однажды во время фестиваля Дурга Пуджа он был настолько впечатлен храмом-пандалом в форме «Титаника» (временным сооружением, построенным для поклонения богам во время индуистских религиозных праздников), что решил воплотить в жизнь свою давнюю идею.

Сегодня, в возрасте 52 лет, Рой все еще усердно работает над завершением строительства своего и без того впечатляющего дома.

«Большую часть моего детства я провел в Калькутте, в районе Боубазара. Время Дурга Пуджи – одно из моих самых ярких воспоминаний. Я наблюдал, как люди стекались к пандалам даже через несколько дней после окончания праздника. Тогда-то я и увидел свой будущий «Титаник», – Минту Рой.

Переезжая в разные части Индии в поисках работы и лучшей жизни, Рой поселился в Западной Бенгалии и начал строить планы по строительству дома своей мечты. Но найти кого-то, кто поможет ему построить дом в форме «Титаника», оказалось невероятно сложно.

Большинство инженеров-строителей не поверили его идее, а те, кто поверил, потребовали больше денег, чем мог заплатить Рой. Поэтому в конечном итоге он решил спроектировать и построить дом сам.

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Дом Минту Роя Фото: odditycentral.com

Поехав в Непал на три года, чтобы изучить каменную кладку, Минту Рой сделал первый шаг к мечте. Над домом Рой работает уже долгих 13 лет, потому что ему не хватает средств, чтобы завершить строительство раньше, но он надеется, что однажды будет жить в доме со своей семьей.

«Хотя мы до сих пор не вели учет того, сколько денег было потрачено, я думаю, что сумма перевалила за 180 тысяч долларов. Мы были очень бедны, после рождения дочери были вынуждены брать землю в аренду у других – чтобы выращивать овощи», – говорит жена фермера Минту Ити.

Поклонник «Титаника» надеется завершить строительство дома в ближайшие годы и открыть небольшой ресторан или чайную на верхнем этаже в качестве дополнительного источника дохода. Даже в своем нынешнем незавершенном состоянии дом (длиной 12 метров, шириной четыре метра и высотой девять метров) стал главной туристической достопримечательностью в этом районе, и репортеры регулярно приезжают, чтобы сделать фотографии и взять интервью у Минту.

52-летний фермер хочет сделать «Титаник» таким же впечатляющим внутри, как и снаружи, установив парадную лестницу, а также сложные деревянные конструкции, главную палубу.

«Мы счастливы, когда люди из отдаленных мест приезжают в наш район, чтобы сфотографировать дом. Журналисты регулярно навещают нас, звонят по телефону. Я хочу больше зарабатывать, чтобы помочь отцу осуществить его мечту», – говорит сын Минту, Киран.