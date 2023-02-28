Житель Калифорнии поставил рекорд по походам в Диснейленд: 2995 дней подряд

Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Книга рекордов Гиннесса признала 50-летнего Джеффа Рейца рекордсменом по количеству ежедневных посещений Диснейленда (он первый, кто вообще решил установить рекорд в этой области). Мужчина ходил в тематический парк развлечений в Анахайме 2995 дней подряд в течение 8 лет, трех месяцев и 13 дней.

История началась в 2012 году. В то время калифорниец был безработным, и друзья подарили ему годовой абонемент в Диснейленд, чтобы он мог отвлечься от непродуктивных попыток устроиться на работу и чаще выходить из дома.

Визиты в Диснейленд поднимали Джеффу настроение и со временем вошли в привычку, став своеобразным ритуалом. На 60-й день посещения парка Диснейленд провел 24-часовое мероприятие, посвященное 2012 году как високосному. Там Рейц встретился с репортером, который начал следить за его сообщениями в соцсетях, где Джефф делился впечатлениями от посещения Диснейленда.

В конце концов журналист написал статью про Рейца, после чего любителя Диснейленда начали узнавать другие гости. В итоге он стал звездой парка, раздавая автографы и фотографируясь с посетителями. В какой-то момент Диснейленд подарил ему подарочную корзину и сертификат, объявляющий его почетным гражданином парка. Парк также устроил ему праздничный ужин и подарил специальный рюкзак.

Реклама

Джефф Рейц в Диснейленде Фото: Guinness World Records

Мужчина задавался вопросом, как долго он сможет продержаться в таком же духе и заинтересовался, существует ли рекорд по количеству последовательных посещений Диснейленда. В Книге рекордов Гиннесса таких записей не оказалось, но Джефф продолжил свои походы в парк. В конечном итоге он ходил в Диснейленд 2995 дней подряд, прежде чем парк не закрылся на год из-за пандемии коронавируса 14 марта 2020 года. В свою очередь Книга рекордов Гиннесса обратила внимание на достижение Рейца только в феврале этого года.

Теперь очевидно, что рекорд Рейца вряд ли когда-либо будет побит. Диснейленд требует, чтобы посетители бронировали места заранее, чтобы избежать скопления людей.

Сейчас у Рейца нет постоянного абонемента, но он все еще время от времени посещает парк.