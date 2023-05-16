Житель Лондона проводит экскурсии по ямам на дорогах

55-летнему Стиву Беллу надоели выбоины, и он решил обратить на них внимание необычным способом.

Автомобилисту Стиву Беллу настолько надоели плохие дороги в его районе, что он организовал официальную экскурсию, в ходе которой туристы объезжают самые большие из ям и воронок на пути.

55-летний Стив Белл берет с местных жителей 80 фунтов стерлингов (8 тысяч рублей) за экскурсию по выбоинам вокруг Бромли на юго-востоке Лондона, в том числе к своему фавориту, который он назвал «Большой Медведицей».

Выбоина, которую Белл назвал Большой Медведицей Фото: Steve Bell

Эта идея пришла в голову водителю, когда он в который раз лавировал по дороге в попытке проехать без происшествий. Белл рассказал, что он предоставляет туристам информацию о состоянии дорог в районе и даже ходит с рулеткой, чтобы измерять глубину дефектов.

Местные жители подхватили идею Белла и сами начали давать прозвища выбоинам. Так, одна яма длиной 15 метров и шириной 8 метров получила название «озеро».

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«К концу тура вы гарантированно будете ошеломленно размышлять и восклицать: "Куда же уходит наш муниципальный налог"? Если ваша подвеска и колесные диски уцелеют без повреждений, вы получите уникальный сертификат в память об этом событии. Это действительно опасно, и существует больший риск несчастного случая. Я видел, как люди тормозят прямо перед этими выбоинами, и их машинам это не на пользу. Поэтому я подумал, что устрою официальный тур», – Стив Белл.

По словам Белла, один житель недавно сломал лодыжку после того, как поскользнулся на гальке от одной из выбоин района Бромли. А другая улица в Дорсете считается одной из худших лондонских дорог – на участке длиной 200 метров имеется 21 выбоина.

Чиновница из Бромли Элисон Стэммерс в ответ заявила, что муниципалитет ежедневно устраняет около 70 выбоин силами 13 дорожных бригад.