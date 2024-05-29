Житель Новой Зеландии прыгнул на косатку и получил штраф

Мужчина прослыл идиотом – а ещё его оштрафовали на 600 долларов.

В Новой Зеландии 50-летний мужчина с лодки прыгнул на косатку (эти животные носят прозвище «китов-убийц»), которая плавала поблизости, а затем поплыл обратно с криками «Я ее потрогал!». Инцидент произошел неподалеку от города Девонпорт в минувшем феврале, причем прыгун попросил своего знакомого снять происходящее на видео — позже ролик был опубликован в соцсетях.

В какой-то момент ролик попался на глаза сотрудникам Департамента защиты дикой природы Новой Зеландии: те вычислили мужчину и выписали ему штраф в 600 долларов (около 55 тысяч рублей). Главный следователь Департамента защиты дикой природы Хейден Лопер отметил, что прыгун не только «прослыл идиотом» в соцсетях, но также проявил полное пренебрежение к безопасности как себя, так и косатки, которая в Новой Зеландии считается редким видом и охраняется законом.

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«Видео говорит само за себя: это шокирующее и абсолютно идиотское поведение», — подчеркнул Хейден Лопер.

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Ранее сообщалось, что после череды атак косаток на яхты и лодки в Гибралтарском проливе, моряки стали использовать песни в жанре хеви-метал для отпугивания этих морских млекопитающих.