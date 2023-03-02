Житель Перу 30 лет спал в кровати с 600-летней мумией девушки. Но эксперты выяснили, что это все же был мужчина

Он считал ее своей подругой.

Полиция Перу конфисковала мумию возрастом от 600 до 800 лет: ее нашли у бывшего доставщика еды, тот утверждал, что держал останки дома в течение трех десятилетий. Мумия находилась в изотермическом мешке, который мужчина когда-то использовал для доставки еды на дом.

​Мужчина, 26-летний Хулио Сезар Бермехо, остается под стражей, пока следователи расследуют дело.

Бермехо сказал местным СМИ, что мумия, которую он назвал «Хуанита», была его «духовной девушкой».

«Она жила в моей комнате, спала со мной. Я заботился о ней», – Хулио Сезар Бермехо.

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Однако Бермехо ошибался. По данным Министерства культуры, доиспанская реликвия представляет собой мумию «взрослого мужчины предположительно из восточной части Пуно», региона в перуанских Андах, примерно в 1300 километрах к юго-востоку от Лимы.

«Это не Хуанита, это Хуан», – подтвердил специалист министерства, добавив, что мумия принадлежала мужчине не моложе 45 лет.

Мумия была найдена в позе эмбриона, она лежала в красной сумке Фото: Peru's Ministry of Culture

Полиция обнаружила останки в сумке Бермехо в субботу, когда тот гулял с ней по парку в городе Пуно, с друзьями. Он отрицал, что пытался продать мумию, и сказал, что носит ее с собой, потому что «мои друзья хотели ее увидеть».

Министерство культуры заявило, что забрало мумифицированные останки «с целью защиты и сохранения культурного наследия».