Житель Швеции попал в Книгу рекордов Гиннесса, съев рекордное количество сюрстрёмминга

Его даже не стошнило!

В Музее отвратительной еды в Швеции было проведено соревнование, в котором люди должны были за минуту съесть максимальное количество сюрстрёмминга – квашеной селёдки. Это блюдо является традиционным шведским деликатесом, хотя из-за мощного запаха и столь же необычного вкуса будет справедливо отметить, что это экзотическое угощение на любителя.

Такая сельдь продается в консервных банках. В соцсетях есть тысячи видео, на которых смельчаков, отважившихся попробовать этот продукт, «выворачивало« даже когда они просто открывали банку с сюрстрёммингом.

Рекорд по количеству съеденной за одну минуту ферментированной сельди установил швед Суне Валентин Норлин. Ему удалось проглотить 392,7 грамма сюрстрёмминга.

«Проблема употребления сюрстрёмминга заключается не в количестве рыбы, а в ужасающем гнилом запахе, иногда слизистой текстуре и порой подавляющем послевкусии сильно ферментированного продукта», – заявил представитель Музея отвратительной еды.

Организаторы конкурса были уверены, что соревнование вряд ли пройдет гладко – так что у всех под рукой были ведра для рвоты. Но у 71-летнего Суне была тактика – и он её придерживался. Он заявил, что сюрстрёмминг необходимо как можно быстрее глотать.

Реклама

Сюрстрёмминг Фото: Guinness World Records

«Я не ел сюрстрёмминг уже лет 15-20. Но я прочитал об этом конкурсе в газете и подумал, что это звучит забавно», – Суне Норлин.

Швед проглотил целую 200-граммовую миску квашеной селёдки, оставив на таймере около 26 секунд, и начал вторую. Он не доел её до конца, но этого оказалось достаточно, чтобы завоевать титул.

«Мы очень рады поздравить Суне с его рекордным достижением. Потребление 392,7 грамма сюрстрёмминга за одну минуту – это подвиг, требующий потрясающей концентрации, железного желудка и стойкого духа. Благодаря этому впечатляющему достижению Суне закрепил за собой место среди легенд здесь, в музее. Его имя будет увековечено в наших залах, а истории о его решимости будут пересказываться в течение многих лет», – говорится в заявлении Музея отвратительной еды.