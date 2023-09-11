Житель Таиланда выжил в схватке с питоном, а через несколько дней выиграл крупную сумму в лотерею

У 68-летнего Сараюта Малачана удачная полоса в жизни.

Житель Таиланда Сарают Малачан попал в заголовки местных СМИ, выиграв в лотерею около 85 тысяч долларов. Казалось бы, не самое примечательное событие, но оно привлекло журналистов, потому что несколькими днями ранее Малачан также был в центре внимания СМИ, сразившись с огромным питоном.

Малачан, работающий охранником на тайской фабрике, рассказал, что стал жертвой мести питона, поскольку перед нападением несколько рабочих фабрики уничтожили тамариндовое дерево, которое было домом змеи. На этом же месте рабочие нашли 10 змеиных яиц. Сарают забрал их и готовил на завтрак.

После этого питон напал на Сараюта, когда он спал. Мужчине удалось отбиться от змеи, укусив ее за хвост.

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«Если бы я не сражался, то был бы уже мертв. Я едва мог дышать. Поскольку слабостью питона является его хвост, я укусил его, после чего он меня отпустил», – Сарают Малачан.

Везение мужчины на этом не закончилось. За несколько дней до нападения питона он купил 10 лотерейных билетов и в итоге выиграл три миллиона тайских бат (приблизительно 85 670 долларов США).

Более того, Малачан рассказал, что раньше уже выигрывал крупные суммы в лотерею. Сарают добавил, что ему везет, потому что он старается совершать добрые дела и собирается продолжать.