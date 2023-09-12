Житель Уэльса уничтожил наскальные рисунки бронзового века и попал в тюрьму

Он «додумался» выложить акт своего вандализма в соцсети.

52-летний Джулиан Бейкер снял на видео, как раскапывает и портит произведение искусства бронзового века. Британские СМИ называют его поступок «уникальным в своем роде преступлением». За него он был оштрафован на 5500 долларов и приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

Бейкер снял на видео, как он разрушает каменную реликвию возрастом 4500 лет, и загрузил видео в соцсети. Чиновники из подразделения правительства Уэльса, занимающегося сохранением культурного наследия (CADW), были возмущены выходкой мужчины, заявив, что его действия нанесли непоправимый ущерб артефакту, датируемому бронзовым веком.

Реклама

«Важная археологическая информация была утеряна навсегда», – говорится в сообщении CADW.

Камень бронзового века находился на холме Эглвисилан в Южном Уэльсе, расположенном примерно в 30 минутах к северу от Кардиффа и в 2 часах к западу от Стоунхенджа в Англии.

Достопримечательность состояла из двух больших песчаников и имела россыпь «чашечных знаков», которые озадачивали исследователей, предположивших, что артефакт «мог служить маркерами маршрутов или территориальных границ».

«Мы приветствуем решение суда по этому делу, первому, которое мы подали в соответствии с разделом 28 Закона о древних памятниках и археологических зонах 1979 года», – заявил представитель CADW.

В отчете не указаны мотивы действий Бейкера.