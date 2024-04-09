Жителей Калифорнии перепугал домашний кот, похожий на пуму

Животное попало в объективы уличных камер видеонаблюдения.

Полицейские развеяли панику, вызванную «пумой», которая была замечена на камерах видеонаблюдения в небольшом городке Южный Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Как оказалось, это был всего лишь крупный домашний кот.

Один из жителей города обратился в полицию после того, как камера на двери его дома зафиксировала животное, которое приняли за пуму. Сотрудники правоохранительных органов предупредили население о том, что в городке, вероятно, появилось опасное дикое животное, и отправились на проверку информации.

Тревога жителей Южного Сан-Франциско была вполне объяснима — пумы нередко заходят к ним в город. В сентябре 2022 года одна из диких хищниц напала на семилетнюю девочку в местном парке, причинив серьезные травмы.

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Прибывшие на место полицейские не обнаружили пуму. Вскоре выяснилось, что причиной тревоги стал большой домашний кот.

«Мы рады сообщить, что никакой угрозы для района нет. Это просто большой кот!» — заявили полицейские.

Стражи порядка попросили жителей Южного Сан-Франциско сохранять бдительность и незамедлительно обращаться в полицию, заметив пуму. При встрече с диким животным полицейские рекомендовали активно шуметь и медленно отходить назад, не поворачиваясь к животному спиной.

Ранее сообщалось, что в штате Вашингтон (США) пять велосипедисток 50-60 лет из велоклуба Recycled Cycles Racing подверглись нападению самца пумы — это случилось на туристической тропе.