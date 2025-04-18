Жителей Москвы попросили соблюдать тишину — ради птиц

У пернатых начался период гнездования.

Жителей и гостей столицы попросили вести себя более сдержанно в парках и садах города, чтобы не беспокоить диких животных в период размножения. Сообщением поделились в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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Режим тишины в лесопарках и других зеленых территориях города продлится с 1 апреля по 31 июля.

Подобные «мирные» условия особенно необходимы для благополучного гнездования птиц. Пернатые неимоверно чувствительны к внешнему шуму – в случае резких звуков или приближения людей они могут покинуть гнезда и бросить свое потомство. В особенности это касается видов, гнездящихся в низкорослых кустарниках или на земле.

В то же время соблюдение правил тишины благоприятно сказывается на откладывании яиц, высиживании и выкармливании потомства у птиц, поэтому жителям Москвы и других городов настоятельно рекомендуется попридержать свои порывы к шумному времяпрепровождению в этот важный для животного мира период.