Жители России тратят 10 тысяч рублей на покупки к лету: исследование

Более половины участников опроса предпочитают проводить досуг летом на природе: о времяпрепровождении на пикниках и дачах рассказали 54% респондентов. Интересно, что доля женщин, которым нравится такой вид отдыха, оказалась выше, чем мужчин: 56% против 51% соответственно.

Эксперты «Авито Товаров» провели опрос среди 10 000 россиян старше 18 лет и вот, что выяснили.

Более трети опрошенных (39%) проводят летом время с пользой: они делают ремонт, занимаются дачными делами или другими бытовыми задачами. Домашнему отдыху отдают предпочтение 37% респондентов: теплое время года мотивирует респондентов на чтение книг, просмотры фильмов и поиск хобби. Летним путешествиям уделяют внимание 34% опрошенных жителей России, спортивному отдыху — 29%. На саморазвитии — обучающих курсах, дополнительном образовании — летом фокусируются 11% участников опроса.

Реклама

Самыми популярными товарами для летнего досуга стали одежда и обувь – покупки из этой категории планирует ровно половина (50%) респондентов. Следом по популярности идут товары для пляжа (42%), аптечка и товары первой необходимости (38%), а также чемоданы, дорожные сумки и рюкзаки (19%).

Для покупок к летнему сезону абсолютное большинство (80%) респондентов использует площадки электронной коммерции. Почти треть опрошенных (32%) продолжают заниматься шопингом в офлайне: в торговых центрах, сетевых магазинах и в других местах розничной торговли. Специализированным магазинам для туристов отдают предпочтение 15% респондентов. Четверть участников опроса (25%) выбирают места для покупок спонтанно — в зависимости от удобства на данный момент.

Что касается расходов, большинство россиян (31%) планируют потратить на подготовку к летнему сезону до 10 тысяч рублей. Чуть меньше (26%) опрошенных закладывают на такие покупки до 5 тысяч рублей. Только 9% россиян готовы выделить на летний отдых более 25 тысяч рублей. В среднем жители РФ планируют потратить на товары для летнего досуга 10 785 рублей.