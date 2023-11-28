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Жительница Австралии опоздала на работу из-за морского слона

Фото: YouTube

600-килограммовое ластоногое животное решило вздремнуть прямо перед ее машиной.

Жительница австралийского островного штата Тасмания Эмбер Харрис проснулась от звука автомобильной сигнализации. Она поспешила к машине, думая, что кто-то пытается проникнуть внутрь, но обнаружила перед автомобилем уставшего морского слона.

Животное известно местным жителям под прозвищем Нил: у морского млекопитающего даже есть собственная страница в соцсети.

Исследовав переднюю террасу Харрис и попытавшись забраться к ней домой через входную дверь, Нил заглянул в гараж, а затем просто улегся перед машиной.

Харрис позвонила своему боссу и известила того, что ей будет трудно добраться до работы.

Эксперт по охране морской среды сообщил Харрис, что Нил может находиться на суше три-четыре недели, но ему следует покинуть лужайку перед домом самостоятельно: выгонять нельзя.

«Я понятия не имею, почему он выбрал мой двор, но он может оставаться здесь столько, сколько захочет», – ответила Харрис. Несколько часов спустя Нил все же покинул двор женщины.

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