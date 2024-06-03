Жительница Чехии нашла старинный клад во время прогулки

Он содержит более двух тысяч серебряных монет 1085-1107 годов.

Жительница Чехии обнаружила старинный клад во время прогулки по городу Кутна-Гора (Среднечешский край) — она случайно увидела участок земли, на котором виднелись необычные монеты. После этого археологи исследовали место и нашли более двух тысяч серебряных монет, датированных периодом между 1085 и 1107 годами. Исследователи считают, что монеты были произведены в Праге и затем импортированы в Богемию.

По словам археолога Филипа Велимского, клад, скорее всего, был спрятан во времена политической нестабильности. Монеты хранились в керамическом сосуде, который со временем разрушился, оставив после себя только дно. Велимский также пояснил, что в то время в стране происходил конфликт между членами династии Пршемыслов по поводу наследования престола Праги.

В связи с этим вооруженные столкновения были обычным явлением, и спрятанные монеты могли быть предназначены для оплаты труда или использоваться в качестве военной добычи. Велимский подчеркнул, что точная стоимость монет, находившихся в обращении на рубеже XI-XII веков, неизвестна. Однако он отметил, что это была огромная сумма, которую обычный человек не мог себе позволить. Он сравнил эту сумму с выигрышем миллиона в лотерею.

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Чешские власти назвали эту находку одной из самых значительных за последнее десятилетие.

Ранее во время строительных работ в городе Маэбаси в центральной Японии был обнаружен огромный тайник со 100 тысячами древних монет.