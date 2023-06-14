Жительница Эквадора ожила во время собственных похорон

Сейчас она в реанимации.

76-летняя жительница Эквадора Белла Монтойя была медсестрой на пенсии. По словам ее сына, Гилберта Балберана, мать была без сознания, когда ее привезли в отделение неотложной помощи больницы Мартина Икаса в Бабахойо, столице провинции Лос-Риос.

Через несколько часов семье сообщили, что Белла умерла и передали документы, удостоверяющие личность, а еще выдали свидетельство о смерти. Причиной смерти объявили остановкв сердца и дыхания, вызванную неуточненным цереброваскулярным заболеванием. Балберан также подтвердил, что его мать страдала гипертонией и сердечными заболеваниями.

Семья привезла Беллу в похоронное бюро, где женщину положили в гроб. Примерно через четыре-пять часов родственники открыли гроб, чтобы переодеть Беллу. Именно тогда они и увидели, что она задыхается.

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Женщина изо всех сил пыталась дышать – ей вызвали скорую помощь. Балберан заметил, как его мать бьет по гробу левой рукой, вероятно, в конвульсиях. После приезда скорой женщине дали кислородную маску. Сообщается, что сейчас ее состояние стабильно, хотя она пока и остается в реанимации.

Монтойя был не единственным человеком, который «ожил» после того, как его официально объявили мертвым. В феврале 82-летнюю женщину также обнаружили живой в похоронном бюро в Нью-Йорке. Ее объявили мертвой тремя часами ранее – в доме престарелых.

Известно, что клинически мертвых возможно вернуть к жизни. Исследователи считают, что с момента остановки сердца до развития значительного повреждения головного мозга проходит около четырех минут.

Пациент может оправиться от клинической смерти, если кровоток можно восстановить с помощью сердечно-легочной реанимации (СЛР) или перезапуска сердца. Противоположностью биологической смерти является смерть мозга, которую нельзя обратить вспять.