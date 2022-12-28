Жительница США принесла в бар енота и получила полгода тюрьмы

Нелепая и трагическая история.

38-летняя Эрин Кристенсен из Мэддока, штат Северная Дакота, признала себя виновной в совершении мелкого правонарушения, связанного с предоставлением ложной информации правоохранительным органам, фальсификацией доказательств и незаконным хранением живого пушного зверя.

Судья Северо-восточного округа Донован Фаути приговорил ее к шести месяцам тюремного заключения условно и году испытательного срока. Она также получила штраф в размере 1100 долларов. Ей грозило максимальное наказание в виде двух лет тюремного заключения и штрафа в размере 7500 долларов.

Судя по судебным документам, история развивалась следующим образом. Осенью Эрин заглянула в местный бар, захватив с собой енота по прозвищу Рокки. По словам бармена, животное не пыталось вырваться на свободу и никого не укусило, но сам факт появления енота в баре стал известен правоохранительным органам, а органы здравоохранения выпустили предупреждение о потенциальном переносчике бешенства.

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Кристенсен рассказала полиции, что ее семья нашла енота на обочине дороги и лечила его, не думая заводить в качестве питомца. Судья дал полиции несколько ордеров на обыск, в ходе которых правоохранители пытались найти енота. Сама Эрин его местонахождение не раскрыла. В итоге Кристенсен была арестована 14 сентября.

Содержание диких енотов в качестве домашних животных является незаконным в соответствии с законодательством Северной Дакоты, как и содержание летучих мышей или скунсов, потому что они считаются переносчиками бешенства.

К сожалению, органам власти все же удалось найти Рокки. После этого животное усыпили, хотя тест на бешенство показал отрицательный результат. Кристенсен заявила, что судьба Рокки травмировала ее и ее семью.