Жительницу Австралии госпитализировали после укусов смертельно опасного осьминога

Синекольчатые осьминоги – одни из самых ядовитых животных в мире.

Австралийка, плававшая у пляжа в Сиднее, была несколько раз укушена смертельно опасным синекольчатым осьминогом. Сообщается, что 30-летняя женщина находилась на пляже Чайнаманс в Мосмане, когда около 14:45 ее укусили в живот.

Узнав о нападении, парамедики из машины скорой помощи Нового Южного Уэльса прибыли на место происшествия и оказали помощь женщине. Ее удалось спасти, поскольку осьминог был слишком мал, чтобы ввести смертельную дозу яда.

«Укус синекольчатого осьминога – редкость для нас, но он чрезвычайно ядовит. Пациентка испытывала некоторую боль в животе вокруг места укуса, поэтому парамедики приложили к месту укуса холодный компресс, прежде чем доставить ее в больницу Royal North Shore для наблюдения и лечения дальнейших симптомов», – Кристиан Холмс, нспектор скорой помощи Нового Южного Уэльса.

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По данным Ocean Conservancy, яд синекольчатых осьминогов в 1000 раз сильнее цианида. Считается, что осьминог размером с мяч для гольфа имеет достаточно яда, чтобы убить 26 человек в течение нескольких минут.

Один из компонентов яда, тетродотоксин, вызывает паралич двигательных отделов нервной системы, остановку дыхания и, как следствие, остановку сердца. Главная опасность заключается в том, что противоядие не найдено до сих пор.