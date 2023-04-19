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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Жителя Флориды арестовали за избиение акулы

Фото: Wikimedia Commons

Лимонная акула

Мужчина использовал молоток.

Жителя Флориды обвинили в избиении акулы (молотком, на одном из пляжей). Его арестовала полиция, сообщает Fox News со ссылкой на полицейское управление Индиан-Харбор.

33-летний Брайан Уоддилл получил повестку в суд, но не явился в него, после чего полиции был выдан ордер на его арест. В настоящее время мужчина находится под залогом в 500 долларов. Ему предъявлены обвинения в двух правонарушениях: невозвращение охраняемого вида в дикую природу и нарушение правил добычи, выгрузки или продажи акул.

На видео с камер наблюдения видно, как Уоддилл тащит по пляжу лимонную акулу (Negaprion brevirostris) и бьет ее молотком, после чего бросает ее обратно в воду.

Сообщается, что Уоддилл выловил акулу во время рыбалки парке Бисентенниал-Бич в Индиан-Харбор-Бич 20 декабря 2022 года.

Лимонные акулы входят в число 28 охраняемых акул во Флориде.

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