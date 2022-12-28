Жителя Южной Кореи убила Naegleria fowleri – амеба, поедающая мозг

Это первый подобный случай в стране.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) подтвердило, что 50-летний гражданин страны скончался после заражения амебой Naegleria fowleri, организмом, который давно получил неофициальное название «амеба, пожирающая мозг».

В KDCA заявили, что провели генетические тесты на три типа патогенов, вызывающих Naegleria fowleri, чтобы точно определить причину смерти человека. Анализы показали, что ген в его организме на 99,9% совпадает с геном, обнаруженном у заграничного пациента с менингоэнцефалитом – у того тоже было выявлено заражение смертоносной амебой. В агентстве добавили, что погибший мужчина вернулся в Южную Корею после четырехмесячной поездки в Таиланд (и уже на следующий день был госпитализирован в больницу, где и скончался).

Naegleria fowleri – вид одноклеточных эукариотических организмов из семейства Vahlkampfiidae. Они обитают в естественных и искусственных пресных водоемах при температуре +25…+30 °C. У амебы есть жгутики, которые позволяют ей быстрее передвигаться в поисках благоприятных условий. Что за условия? Вместе с водой она может попасть в нос человека, а потом отправиться дальше – в мозг.

Цикл жизни амебы и сценарий попадания в мозг человека Фото: Centers for Disease Control and Prevention

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Из носа она пробирается в обонятельный нерв, а по нему – в головной мозг: остановившись в районе кровеносных сосудов, амеба начинает питаться и размножаться: это, в итоге, приводит к возникновению кровоизлияний и некроза. Инкубационный период может варьироваться от нескольких дней до двух недель. Симптомы первичного амебного менингоэнцефалита включают сильную головную боль, лихорадку, тошноту, рвоту, ригидность затылочных мышц и судороги.

Хотя передача Naegleria fowleri от человека к человеку невозможна, KDCA попросило жителей воздержаться от купания в регионах и районах, где вспыхнула болезнь. Эксперты сообщают, что риск заражения невелик (но отмечают, что в большинстве случаев заражение происходит во время плавания).

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«Чтобы предотвратить заражение Naegleria fowleri, мы рекомендуем не плавать в водоемах и пить чистую воду, когда вы находитесь в районах, где были зарегистрированы случаи заболевания», – сообщил Джи Ён-ми, глава KDCA.

По состоянию на 2018 год в мире был зарегистрирован 381 случай заражения Naegleria fowleri, в том числе в Индии, Таиланде, США, Китае и Японии. Только в Соединенных Штатах с 1962 по 2022 год было зарегистрировано 155 случая заражения. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, выжили только четыре человека, а уровень смертности превысил 97 процентов.

Этой осенью ученые пришли к выводу, что амебы Naegleria fowleri распространяются все быстрее из-за глобального потепления.