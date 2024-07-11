Животные-нелегалы: у россиян из домов изымают хищников

Жители нашей страны зачастую пренебрегают запретом на проживание в их домах определенных видов животных.

Хищники и совы являются самыми частыми объектами изъятия из домов россиян вследствие незаконного содержания, рассказала член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.

По словам юриста, изымаемые совы чаще всего принадлежат к краснокнижным видам, таким как серая неясыть (Strix aluco) и ушастая сова (Asio otus). А вот в частных квартирах их зачастую используют в качестве реквизита для фотосессий, подделывая документы на собственность и справки от ветеринаров.

Фото: Денис Шилович / фотохостинг Russian Traveler

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Также Скрябина рассказала, что в Москве в прошлом году изъяли нескольких крупных хищников – трёх «якобы подаренных» краснокнижных дальневосточных лесных котов (Prionailurus bengalensis euptilurus, известных как амурские лесные коты).

«Животные были переданы в Центр реабилитации департамента природопользования Москвы, - рассказала Скрябина. - Кроме домов и квартир, животных обнаруживают даже в автомобилях. Так, в Москве один мужчина перевозил детеныша африканского льва в каршеринге. Животное также было изъято».

В список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях, в данный момент входят такие млекопитающие как львы, тигры, рыси и гепарды; паукообразные скорпионы и черная вдова; некоторые птицы (филин, соколы, пингвины), а также ряд пресмыкающихся – например, крокодилы и королевские кобры. В случае обнаружения запрещенных животных, они будут изъяты и отправлены в специальные реабилитационные центры. Владельцу также грозит административный штраф.

В начале июля Госдума России одобрила проект закона о введении административной ответственности за нарушение содержания домашних животных в многоквартирных домах, включая несоблюдение правил выгула потенциально опасных собак.