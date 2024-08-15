Животные в Карелии гибнут от африканской чумы

Администрация Прионежского района зарегистрировало гибель как минимум десяти кабанов.

В выходные на охотбазе в деревне Яшезеро Прионежского района Карелии был зафиксирован массовый падеж кабанов, сообщает портал Daily Карелия.

Государственная ветеринарная служба Карелии взяла образцы материалов погибших. Было установлено, что животные были заражены африканской чумой свиней – вирусная болезнь, которая поражает млекопитающих животных рода кабанов, домашних и диких, и в 100% случаев приводит к летальному исходу. Людям эта болезнь не страшна, но заражённое вирусом мясо изымают из производства.

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После обнародования результатов анализов, в Карелии сразу же состоялось заседание Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, сообщает издание. Власти республики выработали план по ликвидации последствий чумы и напомнили жителям правила содержания свиней, чтобы сдержать распространение вируса.

Ранее летом глава Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович заявила, что в сравнении со всей Россией в Карелии в 200 раз чаще заражаются «малой чумой» – или туляремией, которая передаётся человеку от мелких грызунов. В 2023 году в регионе было выявлено 189 случаев заражения инфекцией. Котович сказала, что на данный момент республика «проиграла борьбу с грызунами».