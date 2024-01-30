Живущего в библиотеке кота выгнали после жалобы пенсионера

За Маркиза вступились сотрудники и читатели.

Из московской библиотеки №248-1 «уволили» кота Маркиза, который прожил там восемь лет. Об этом сообщает издание «Подъем».

Заведующая библиотекой Елена Акинова рассказала, что кота пришлось прогнать из-за пожилого читателя, который пожаловался на животное. Конфликт между ним и сотрудниками начался еще два года назад: с того, что мужчине запретили пить спиртное в читальном зале. С того момента он постоянно писал жалобы в районную администрацию — последняя коснулась кота Маркиза.

«Сначала он придирался ко мне, потом к моим сотрудникам и с сентября начал придираться к коту Маркизу. Наше руководство идет у него на поводу», — поделилась Акинова.

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Сейчас кот находится на временной передержке. Его уход из библиотеки сильно расстроил читателей: за восемь с половиной лет люди привыкли к нему и полюбили. С ним любили играть дети: у кота были сделаны все необходимые прививки, он был дружелюбным и никогда не проявлял агрессию.

Теперь читатели и сотрудники библиотеки собирают подписи за возвращение кота Маркиза. Им удалось собрать около 150 подписей.

Похожая история с котом недавно произошла в Зеленоградске. Там после жалобы покупателя из магазина «уволили» кота Сергея, который прибился во время морозов и прожил там три года. Местные жители встали на защиту животного, они собрали несколько сотен подписей за его возвращение в магазин.