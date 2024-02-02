Живущий в российском кафе медведь убил человека

Теперь животное хотят усыпить.

Медведь, которого держали в клетке возле придорожного кафе в Вязьме (Смоленская область), убил рабочего. Теперь хищника могут усыпить, пишет Telegram-канал Mash.

Маскота местного кафе – медведя Балу – привезли сюда около 20 лет назад: владельцы заведения установили для него клетку на территории. Они разрешали гостям общаться с животным, кормить его и фотографироваться, потому медведь быстро стал популярным в соцсетях, и его даже показывали местные телеканалы. Кафе выдавало дикого хищника за свою «визитную карточку».

Фото: СКР по Смоленской области

За Балу ухаживали несколько сотрудников, в том числе 47-летний Феликс. В конце января он чистил клетку Балу от снега и провалился ногой сквозь прутья. Хищник схватил мужчину на ногу, после чего работник умер от остановки сердца.

Следователи возбудили уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При этом, как утверждают местные журналисты, кафе продолжает работать.

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По данным Mash, после случившегося медведя решили усыпить. Против этого уже выступили ветеринарные врачи и зоозащитники: они уверены, что трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности. Активисты несколько лет жаловались на хозяев кафе за издевательства над медведем и содержание его в плохих условиях и в состоянии стресса из-за близости к трассе и множества людей вокруг.

Петиция об освобождении Балу появилась в сети еще в 2019 году: автор заявил, что «не может спокойно жить, зная, что медведь сидит в клетке, и все его существование заключается в привлечении гостей и классных селфи».

Он требовал закрыть кафе, а самого медведя переселить в заповедник или зоопарк, где условия жизни мишки «будут точно лучше». Под петицией подписались более 4300 человек, однако она так ни к чему и не привела.