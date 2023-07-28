Жуткая находка в обычной кваритре: 40 человеческих черепов

Полиция США полагает, что они были украдены из морга Гарвардской медицинской школы в Арканзасе.

Агенты ФБР обнаружили 40 человеческих черепов в квартире в Кентукки в ходе расследования по поиску торговцев человеческими останками по всей территории США.

ФБР утверждает, что связало Джеймса Нотта, владельца квартиры, с группой людей, обвиняемых в покупке и продаже останков, украденных из Гарвардской медицинской школы. Нотт использовал соцсети для продажи человеческих останков, но ему не было предъявлено обвинение за это – покупка и продажа человеческих останков не является незаконной в большинстве штатов США. Вместо этого Нотт был арестован и обвинен в незаконном хранении огнестрельного оружия.

В июне прокуратура обвинила шесть человек в торговле украденными человеческими останками, а в обвинительных актах утверждается, что «общенациональная сеть лиц» покупала и продавала человеческие останки, украденные как в Гарвардской медицинской школе, так и в морге Арканзаса.

Ранее стало известно о бурно развивающейся онлайн-торговле человеческими останками, где черепа и другие части тел открыто продаются в социальных сетях. Эта торговля часто существует в серой правовой зоне и, как правило, плохо регулируется.

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Управляющий моргом Гарвардской медицинской школы якобы украл части тел, пожертвованных школе для медицинских исследований и образования в период с 2018 по 2022 год, и занимался их продажей вместе со своей женой. Пара, Седрик и Дениз Лодж из Нью-Гэмпшира, не признала себя виновной по предъявленным обвинениям.

Прокуратура также обвинила Лоджа, уволенного из медицинской школы в мае, в том, что он позволил двум своим покупателям пройти в морг, чтобы выбрать, какие части тел купить.

«Покупатели» также не признали себя виновными: по предположению следователей они перепродали части тел другим людям, в том числе Джереми Поли из Пенсильвании, который переписывался с Ноттом в соцсетях. Поли рассказал агентам ФБР об украденных останках после того, как местные власти получили наводку и обнаружили части тела в его доме летом 2022 года. Поли подписал соглашение о признании себя виновным в заговоре и межштатной перевозке украденных товаров.

По данным прокуратуры США, Поли также обвиняется в покупке останков, украденных из морга и крематория Арканзаса одной из его сотрудниц, Кэндис Чепмен Скотт из Арканзаса.

«Некоторые преступления не поддаются пониманию. Кража и торговля человеческими останками наносят удар по самой сути того, что делает нас людьми», – заявил прокурор США Джерард Карам.

Карам также поблагодарил Гарвардскую медицинскую школу за сотрудничество в расследовании. Хотя предполагаемая кража человеческих останков из медицинской школы и морга может показаться шокирующей, торговля человеческими останками и роль в ней социальных сетей хорошо известны.