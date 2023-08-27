Злобные выдры покусали звезду сериалов за ягодицы

Животные напали на Кристал Финн, когда она купалась в реке.

Американскую актрису Кристал Финн, известную по сериалу HBO «Наследники», искусали выдры. Это произошло, когда Финн купалась в реке Фетер в Калифорнии, пишет San Francisco Chronicle.

Как рассказала артистка, она спрыгнула в воду и сразу почувствовала, как кто-то схватил ее за ногу. В этот момент из воды вынырнули три выдры: самка и двое детенышей. Кристалл быстро поплыла к берегу, но животные атаковали ее снова. На этот раз они цапнули актрису за ягодицы.

Финн пришлось добираться до ближайшего камня, отбиваясь от выдр ногами. После этого женщина обратилась в больницу. Ее решили госпитализировать.

Врачи рассказали журналистам, что в этом году у них много пациентов, пострадавших от агрессии выдр. Одного из пациентов во время купания укусили около 20 раз. Раньше такого в штате не наблюдали.

«После первого нападения выдры я подумал: "Ого, какая редкость". А два дня спустя это случилось снова», — рассказал врач Мартин Розенгрин.

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Сама Финн сказала, что до прыжка в воду не боялась в выдр и даже не думала, что они могут быть опасными для человека. Животные казались ей милыми и безобидными.