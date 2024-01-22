Змея в самолете напугала пассажиров во время рейса: видео

Небольшая рептилия вызвала переполох в салоне, но в результате никто не пострадал.

Во время полета из Бангкока на остров Пхукет самолета Airbus A320 AirAsia случилось необычное происшествие: пассажиры заметили, как с багажных полок свесилась змея, и вскочили со своих мест.

Один из пассажиров снял видео, на котором член экипажа самолета пытается поймать рептилию с помощью пустой пластиковой бутылки, подставляя горлышко прямо к морде змеи – но она, что неудивительно, не выразила желания заползать в емкость и продолжила путешествие по багажным ячейкам. После этого мужчина сменил тактику и принес большой полиэтиленовый пакет. Раскрыв его под убежищем рептилии, он все той же пластиковой бутылкой смахнул ее внутрь. После этого пакет со змеей убрали в шкаф, подозревая, что она может быть ядовитой.

Пассажир из Великобритании поделился своими переживаниями по поводу инцидента.

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«У меня все сжалось, когда я увидел змею. Я не люблю этих жутких ползучих существ, не говоря уже о змеях прямо над моей головой. Я почувствовал облегчение, когда ее забрали. Экипаж сработал спокойно и профессионально. Но меня потрясывало, когда я задумывался о том, что на борту может быть кто-то еще», – рассказал пассажир.

Когда самолет приземлился, сотрудники международного аэропорта Пхукета поднялись на борт и обыскали ручную кладь перед тем, как выпустить пассажиров из салона – так они хотели убедиться, что никто из пассажиров не пронес змей или других животных на борт. Никто не объяснил, пробралась ли змея в самолет самостоятельно или сбежала из багажа пассажира.

Позже рептилию идентифицировали как змею Бланфорда (Lycodon davisonii), маленькую безобидную змейку, эндемическую для Азии. Они не ядовиты и не представляют опасности для людей.

Интересный факт Боязнь змей носит название герпетофобия и является одной из распространенных зоофобий у людей.