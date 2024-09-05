Знаменитая белуха-«шпион» Хвалдимир умерла от огнестрельных ранений

Норвежская полиция уже начала изучать данные о гибели животного.

Зоозащитники утверждают, что на теле погибшей белухи Хвалдимира были обнаружены огнестрельные ранения. 31 августа знаменитый кит, известный как «русский шпион», был найден мертвым у берегов Норвегии. Через три дня зоозащитные организации OneWhale и NOAH заявили, что причиной его смерти стали раны, нанесенные людьми. В подтверждение своих слов они предоставили фотографии, на которых на теле Хвалдимира видны пулевые отверстия и следы крови.

Представители организаций OneWhale и NOAH сообщили, что несколько ветеринаров, биологов и специалистов по баллистике изучили фотографии ранений Хвалдимира, снятые крупным планом. Их выводы свидетельствуют о том, что смерть кита стала результатом преступления, требующего немедленного вмешательства полиции.

OneWhale и NOAH утверждают, что передали информацию о ранениях Хвалдимира в правоохранительные органы. Норвежская полиция заявила, что изучает полученные данные. Решение о начале расследования пока не принято. Официальное заключение о причинах произошедшего с Хвалдимиром будет сделано только после вскрытия. Представители норвежских властей сообщили, что это может занять до трех недель.

Реклама

Впервые необычную белуху заметили рыбаки в Норвегии в 2019 году. Белухи обычно плавают стадами, причем в более северных широтах, и поодиночке их не встретишь, что сразу насторожило прознавших об этом морских биологов. На морском млекопитающем была тугая «упряжка» для камеры, из-за чего возникли домыслы о том, что кит — «российский шпион». СМИ подхватили догадку и прозвали кита «русской белухой-разведчицей». Одно издание нарекло животное Хвáлдимиром: сочетание норвежского слова hval, «кит», и имени российского президента Владимира Путина.

В 2019 году на ремешке, закрепленном на белухе, заметили обвес для камеры и жетон, на котором было написано по-английски: «Оборудование, Санкт-Петербург». К тому же в Норвежском управлении рыболовства предположили, что кит содержался в неволе некоторое время, так как он не боялся людей и даже возвращал хозяевам упавшие в море предметы.