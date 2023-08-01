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Июльский фототурнир: Встречайте победителей!
Июльский фототурнир: Встречайте победителей!

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Знаменитость из Старого Оскола: огромный мейн-кун по кличке Кефир

Фото: @yuliyamnn

Недавно он научился открывать двери, стоя на задних лапах.

Огромный мейн-кун по кличке Кефир, которого западные журналисты окрестили «самым большим котом в мире», научился доставать до дверной ручки, стоя на задних лапах. Кефир живет в городе Старый Оскол (Белгородская область) у своей хозяйки Юлии Мининой. Однажды кот получил собственный аккаунт в соцсетях и стал настоящей звездой с 80 тысячами подписчиков, которых восхищают его невероятные размеры.

К двум годам вес Кефира достиг 12 килограммов, его длина сопоставима с ростом двухлетней дочери хозяйки. А недавно мейн-кун научился, стоя на задних лапах, доставать передними до ручки двери и открывать ее. Юлия отмечает, что в сети нередко сомневаются, действительно ли Кефир такой огромный. А сам кот между тем добрый, послушный и порой пытается спать на груди хозяйки, но ему это не всегда удается из-за размеров.

«А вообще это суперумный кот. Он странным образом чувствует общее настроение в доме. Не мяукает, не орет и не вредит мебели. По-настоящему идеальный кот», — говорит хозяйка Кефира.

Ранее сообщалось, что самый старый кот в России умер в возрасте 26 лет. Кота звали Дашун, он жил в Тюмени и в 2021 году попал в Книгу рекордов России как главный сиамский долгожитель.

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