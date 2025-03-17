Знаменитые «тусовочные» пляжи в Майами опустели, туристов просят не приезжать. Что случилось?

Полиция популярного американского курорта устала бороться с пьяными вечеринками.

В США наступила пора знаменитых «весенних каникул» среди студентов и школьников, но пляжи города Майами, славящиеся сезонными вакханалиями среди курортников, остаются пусты. В социальных сетях редкие отдыхающие делятся снимками опустевших пляжей и призывают туристов «не приезжать» на курорт. В таблоиде The Mirror поясняют, что винить в спаде ажиотажа следует запреты местной полиции.

В правоохранительных органах Майами устали от шумных драк, преступлений с применением огнестрельного оружия и пьяных дебошей, которыми славится курорт с 1950-х годов. Борьба с весенним хаосом среди студентов началась ещё в прошлом году – и в этом сезоне местная полиция решила не отступать от намеченного пути.

Власти объявили, что в период весенних каникул, а именно в выходные дни с 13 по 16 марта и с 20 по 23 марта на пляжах Майами будет действовать несколько правил:

Некоторые магазины по продаже спиртных напитков будут закрываться в 8 вечера;

Вход на пляжи будет ограничен;

Будут установлен ы пункт ы проверки на трезвость для водителей транспортнх средств.

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«Мы приносим извинения, но это необходимо. Я знаю, что это болезненно. Краткосрочная боль ради долгосрочной выгоды», – сказал начальник полиции Майами-Бич Уэйн Джонс во время пресс-конференции.

Судя по социальным сетям, любители тусовок остались сильно недовольны нововведениями и призвали бойкотировать курорт, заявляя, что «Майами умер» и любителям вечеринок стоит ехать в соседний город Форт-Лодердейл. Там уже пообещали встретить гостей с распростертыми объятиями.