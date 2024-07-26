Знаменитый фотограф запечатлел редчайшего леопарда из Приморья

Снимок Томаса Виджаяна мгновенно стал вирусным.

Известный фотограф дикой природы из Индии Томас Виджаян заснял дальневосточного леопарда – самую редкую большую кошку на планете. Об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда» (Приморский край), где живет редкий подвид леопардов. Снимок, запечатлевший невероятную грацию и красоту животного, мгновенно стал вирусным.

Люди со всех континентов оценили фотогеничность леопарда и мастерство Виджаяна. Портрет редкого зверя, выполненный в высоком разрешении, демонстрирует мельчайшие детали окружения и тела леопарда, взгляд которого вновь обращен прямо в объектив.

Дальневосточный леопард – одно из самых редких животных на планете. Ядро популяции находится под охраной в нацпарке «Земля леопарда». Здесь животные и природа под защитой от браконьерства, рубок леса, лесных пожаров. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 особей – теперь их 129. Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России и Красный список МСОП (Международный союз охраны природы).

Уроженец Индии Томас Виджаян приехал в Приморский край в качестве туриста. Фотограф, много лет снимавший леопардов в Африке, узнал о существовании дальневосточных леопардов и долгое время мечтал запечатлеть редкого зверя. Для исполнения мечты он прибыл в единственное место в мире, где можно сфотографировать этого леопарда в дикой природе, решился преодолеть тысячи километров.

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«Большие кошки всегда были моим любимым объектом для фотографии. Я люблю природу, и мне никогда не бывает скучно, важно иметь возможность стать свидетелем особых моментов в природе. С моим небольшим опытом я могу сказать, что мы можем многому научиться, когда проводим время с нашей Матерью-природой. Я хотел бы использовать свою страсть к фотографии как средство, чтобы донести эту скрытую дикую красоту природы до простого человека, чтобы он начал любить и уважать Мать-природу и прекратил ее эксплуатировать», — отметил Томас Виджаян.

Ранее сообщалось, что многодетную семью дальневосточных леопардов — самку с тремя котятами — обнаружили в соседнем с Приморским краем Северо-восточном национальном парке в Китае.