Знаменитый орёл из Музея Востока оказался орланом

Орнитологи отметили, что у впечатляющего музейного экспоната из слоновой кости ошибочно указана видовая принадлежность.

Эксперты случайно раскрыли удивительный факт про «Большого орла», или «Орла на пне», который является одним из самых известных экспонатов Музея Востока в Москве. Эту скульптурную композицию из слоновой кости на пне из вековой сосны император Мэйдзи в 1896 году подарил своему российскому коллеге Николаю II ко дню коронации. Экспонат оказался в Музее Востока в 1982 году и с тех пор назывался «Орлом».

Однако недавно Музей Востока стал площадкой для проведения квеста «Удивительные редкости Приамурья» совместно с Центром воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. И огромный резной «орел» с размахом крыльев больше 160 сантиметров привлек внимание орнитологов — они с удивлением отметили, что на самом деле скульптор Канэда Кэндзиро изобразил белоплечего орлана (Haliaeetus), а никакого не орла (Aquila).

«Есть прямые признаки различия между этими двумя птицами: у орлов, в отличие от орланов, перья на лапах доходят до пальцев. У орланов — часть лапы оголена, это связано с тем, что орланы питаются преимущественно рыбой. Второй прямой признак — форма хвоста: у орланов хвост клиновидный, у орлов — веером», — объяснила заведующий сектором экологического просвещения Центра воспроизводства Татьяна Рожкова.

Реклама

Также она отметила, что у скульптуры имеется крупный клюв, а заодно размеры и форма когтей, характерные для белоплечего орлана.

«Безусловно, если бы не вышеперечисленные особенности, то можно было бы считать, что художник намеренно изобразил птицу с большими орудиями защиты и нападения — клюв и когти — таким образом подчеркивая достоинства орла», — говорит Татьяна Рожкова.

В Музее Востока с удивлением узнали о «подлинной личине» японской скульптуры, но решили, что подпись к экспонату менять не будут. Там отметили, что есть и другие случаи, когда в этикетках указаны устоявшиеся названия. И добавили, что в Японии белоплечий орлан зовется «умиваси», в переводе как раз «морской орел». К тому же уклон музея – гуманитарно-искусствоведческий, поэтому сотрудники оставляют за собой право не называть точный биологический вид животных и растений, которые изображены в живописи или скульптуре.

«Поэтому наш орел так и останется для посетителей орлом», – пояснила научный сотрудник Музея Востока Ольга Чернова.

Ранее сообщалось, что орлы в роуминге разоряют российских орнитологов.