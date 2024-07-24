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Знаменитый жираф Самсон умер в Московском зоопарке

Фото: Telegram-канал Московского зоопарка

Жираф Самсон

Он прожил 30 лет — это сравнимо с сотней лет для человека.

Знаменитый жираф Московского зоопарка, Самсон Гамлетович Ленинградов, ушел из жизни — об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе зоопарка. Самсон был известен всем: взрослым и детям, жителям Москвы и других городов России. Красивый и величественный, он был любимцем каждого посетителя. Жирафы в природе обычно живут 10-15 лет, в зоопарках — около 25. Самсон прожил 30 лет, что равно 100 годам для человека. Он умер 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения.

«Самсон приехал к нам в 1994 году из Санкт-Петербурга и сразу стал знаменитостью. Мы росли и взрослели вместе с ним. В зоопарк часто присылали фотографии: маленький ребенок — и маленький жираф. Зоопарк менялся: перестраивались вольеры, приезжали новые обитатели, а Самсон возвышался над этим, оставаясь неизменно прекрасным», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Изначально Самсон жил в старейшем здании зоопарка, построенном в 1892 году как павильон для травоядных. Там размещалась дирекция зоопарка. Можно сказать, что Самсон был даже в курсе управленческих решений, потому что жил бок о бок с директором Владимиром Владимировичем Спициным. Зоологи и киперы всегда были рядом с Самсоном, ухаживали за ним и развлекали его. Посетители первым делом шли поздороваться с Самсоном. Ему нравилась популярность, и он редко уходил внутрь дома, много общаясь с поклонниками.

«Мы будем помнить Самсона: его мудрый и в то же время любопытный взгляд, плавные движения, спокойствие и уверенность. Прощай, наш добрый друг. Мы будем любить тебя всегда», — заключили в Московском зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке поселились снежные барсы.

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