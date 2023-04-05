Золотоискатель-любитель обнаружил самородок стоимостью 160 000 долларов

Вот это удача!

Золотоискатель-любитель из Австралии сделал открытие всей своей жизни: он обнаружил гигантский золотой самородок в поле штата Виктория.

В своих походах мужчина, пожелавший остаться неназванным, использовал бюджетный металлоискатель. Он исследовал область штата, известную как «Золотой треугольник»: в 1800-х годах она была эпицентром золотой лихорадки в Австралии.

Обнаружив самородок, он принес находку для оценки в Lucky Strike Gold, магазин, специализирующийся на золоте в соседнем городе Джилонг.

«У нас челюсти упали на пол, когда мы впервые увидели этот камень. Он принес мне золотой самородок и спросил, есть ли в нем золото на сумму 10 тысяч австралийских долларов [около 6700 долларов США]. Я подсказал ему просить минимум 100 тысяч, потому что самородок был очень тяжелым, и я сразу понял, что он будет стоить немало. А потом парень сказал: "Это только половина. Другая половина у меня дома". Я спросил: "Ты о чем?", и он ответил, что расколол самородок, ожидая найти внутри более твердое золото», – Даррен Кэмп, владелец Lucky Strike Gold.

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Оценив самородок, Кэмп сам купил его у копателя-любителя. Камень, найденный австралийцем, весит 4,6 килограмма. Он содержит колоссальные 2,6 килограмма золота на сумму 160 тысяч долларов США. Хотя в этой части Австралии нередко можно найти золото, Кэмп сказал, что за 40 лет работы это самая крупная находка, которую он видел.

Самый большой золотой самородок в мире тоже был найден в Австралии. Ему дали незвание «Добро пожаловать, незнакомец». Обнаруженный горняками в 1869 году, он весил 66 кг и по сегодняшним ценам стоил бы около 2,7 миллиона долларов.