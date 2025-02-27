Зубные протезы, горшки и сиденья для унитазов: что забывали россияне в самолете в 2024 году

В прошлом году в бюро находок «Аэрофлота» отправилось более 18,3 тыс забытых пассажирами вещей.
Забывчивые россияне чаще всего оставляют в самолетах шарфы, шапки, кепки, поделились в пресс-службе «Аэрофлота». Помимо головных уборов и предметов одежды, бортпроводники часто находят в салоне очки, книги и электронные устройства.
Но случаются и совсем неожиданные послеполетные открытия: например, как-то сотрудники авиакомпании находили на борту индивидуальные сиденья для унитазов и зубные протезы. Детские горшки, слуховые аппараты и непарная обувь тоже оказались в списке неожиданных обнаружений «Аэрофлота».
Всего в 2024 году в бюро находок авиакомпании поступило более 18,3 тысяч забытых вещей, а вот вернулись за ними лишь около 6 тысяч пассажиров. Были ли среди них владельцы зубных протезов и сидений для унитазов, не уточняется.
Кстати, тенденция забывчивости в прошлом году пошла на рост: в 2023 году россияне оставили в самолете менее 14 тысяч вещей.
В авиакомпании уточняют, что забытые пассажирами вещи можно забрать в камерах невостребованного багажа в аэропорту Шереметьево в течение полугода. Это можно сделать при предъявлении посадочного талона и паспорта. Камеры располагаются в Терминалах B и C. По истечению срока хранения, забытые вещи уничтожаются.
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