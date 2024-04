Звездный шеф-повар приглашает в гастрономическое путешествие на Мальдивах

Итальянский шеф-повар Андреа Бертон, обладатель звезды Michelin, подготовил для гостей мальдивского курорта изысканную гастропрограмму.

В отели группы The Cocoon Collection вернулись гурмэ-недели. С 29 апреля по 5 мая на курорте You & Me Maldives своими кулинарными шедеврами гостей будет удивлять Андреа Бертон, итальянский шеф-повар, удостоенный звезды Michelin.

Отель You & Me Maldives – уединенный романтический остров, ориентированный только на взрослых, расположен в тихом месте на севере Мальдив, на атолле Раа.

Андреа Бертон приглашает гостей курорта на два гастрономических мероприятия.

1 мая пройдет эксклюзивный ужин в ресторане The Sand. А главным блюдом вечера будет черная треска в сочетании с рыбным супом и водорослями вакаме.

ресторан The Sand