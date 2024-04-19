Звездный шеф-повар приглашает в гастрономическое путешествие на Мальдивах

Итальянский шеф-повар Андреа Бертон, обладатель звезды Michelin, подготовил для гостей мальдивского курорта изысканную гастропрограмму.
В отели группы The Cocoon Collection вернулись гурмэ-недели. С 29 апреля по 5 мая на курорте You & Me Maldives своими кулинарными шедеврами гостей будет удивлять Андреа Бертон, итальянский шеф-повар, удостоенный звезды Michelin.
Отель You & Me Maldives – уединенный романтический остров, ориентированный только на взрослых, расположен в тихом месте на севере Мальдив, на атолле Раа.
Андреа Бертон приглашает гостей курорта на два гастрономических мероприятия.
1 мая пройдет эксклюзивный ужин в ресторане The Sand. А главным блюдом вечера будет черная треска в сочетании с рыбным супом и водорослями вакаме.
А 3 мая шеф-повар проведет мастер класс, плавно переходящий в ужин в подводном ресторане H2O. Гости смогут насладиться утонченными блюдами высокой кухни, такими как каппеллетти из чернил кальмара с треской и спаржей.