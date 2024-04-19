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Звездный шеф-повар приглашает в гастрономическое путешествие на Мальдивах

Подводный ресторан H2O

Итальянский шеф-повар Андреа Бертон, обладатель звезды Michelin, подготовил для гостей мальдивского курорта изысканную гастропрограмму.

В отели группы The Cocoon Collection вернулись гурмэ-недели. С 29 апреля по 5 мая на курорте You & Me Maldives своими кулинарными шедеврами гостей будет удивлять Андреа Бертон, итальянский шеф-повар, удостоенный звезды Michelin. 

Андреа Бертон, итальянский шеф-повар со звездой Michelin.

Отель You & Me Maldives – уединенный романтический остров, ориентированный только на взрослых, расположен в тихом месте на севере Мальдив, на атолле Раа. 

Андреа Бертон приглашает гостей курорта на два гастрономических мероприятия. 

1 мая пройдет эксклюзивный ужин в ресторане The Sand. А главным блюдом вечера будет черная треска в сочетании с рыбным супом и водорослями вакаме.

ресторан The Sand

А 3 мая шеф-повар проведет мастер класс, плавно переходящий в ужин в подводном ресторане H2O. Гости смогут насладиться утонченными блюдами высокой кухни, такими как каппеллетти из чернил кальмара с треской и спаржей. 

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