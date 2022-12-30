Зюзя, Кыш Бабай и Мош Крэчун: Деды Морозы бывшего СССР

Зимние новогодние и рождественские праздники немыслимы без сказочного волшебника, дарящего подарки. В восточнославянской традиции это Дед Мороз, но такой же персонаж есть у многих народов мира. "National Geographic Россия" представляет Дедов Морозов бывшего СССР.

Зюзя

Белорусский дед Мороз носит имя Зюзя, которое происходит от глагола «зюзець»: мерзнуть, коченеть от холода. Он олицетворяет собой зимнюю стужу в календарный период от Рождества до весеннего равноденствия и ведет свою историю из языческой мифологии.

Зюзя — это дед с длинной бородой, который живет в лесу, ходит в белом открытом кожухе, держа в руке большую железную булаву. От его дыхания взымается метель. Чтобы задобрить столь сурового гостя, белорусы под Новый год варили для него кутью.

Кыш Бабай

Татарский и башкирский дед Мороз, Кыш-Бабай, отмечает свой день рождения в ночь с 21 на 22 декабря. Считалось, что именно тогда родился верховный бог Тенгре, правящий миром и божествами («Кыш Бабай» его фольклорное имя). Зимний бог отвечал за веселое празднование Нового года, которое начиналось в самую длинную ночь в году.

В наши дни Кыш Бабай имеет собственную резиденцию, которая расположена в Арском районе Татарстана, в 60 км от столицы республики. Здесь сказочный персонаж вместе со своей дочкой Кар Кызы (Снегурочкой) принимает гостей. Компанию им составляют герои восточной легенды, повествующей о несчастной любви — Шурале, Тахир и Зухра, аналог Баби-яги — Убырлы Карчык, снеговики, шайтаны и другие вошлебные существа. Резиденция начинает работать в начале декабря, закрываясь в конце февраля.

Санта-Клаус, Кыш Бабай и татарская Снегурочка Кар Кызы Фото: Tatar-moroz.ru

Карельский Дед Мороз, Паккайне — самый молодой в ряду сказочных волшебников. Как и в других регионах бывшего СССР, Паккайне связан с зимой и новогодними торжествами, являясь при этом молодым человеком в самом расцвете сил.

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Легенда о нем появилась в маленьком карельском городе Олонец, который некогда был административным центром обширной губернии. Рассказывают, что в начале зимы жена одного из купцов, возвращаясь с ярмарки, прямо в лесу по дороге в Олонец родила крепкого здорового мальчика.

В память о необычном рождении родители назвали его Паккайне, что в переводе с карельского значит «морозец». Когда малыш вырос, он стал успешным купцом, развозя местные и заморские товары. Так он успевал посещать зимние праздники по всей Карелии и повсюду был первым весельчаком и красавцем. В наши дни проходит фестиваль «Олонецкие игры Дедов Морозов», куда съезжаются «коллеги» Паккайне из разных частей света.

«Паккайне» в переводе с карельского означает «морозец» Фото: Pakkaine.ru

Мош Крэчун

Мош Крэчун (Moș Crăciun) — это и молдавский, и, по причине идентичности культур, румынский Дед Мороз. Легенда гласит, что семья пастуха Крэчуна приютила Деву Марию, предоставив кров и пищу несмотря на собственную бедность. После своей смерти пастух стал добрым сказочным волшебником, который в период зимних торжеств дарит детям подарки.

В Узбекистане Деда Мороза зовут Корбобо (дословно — «Снежный Дед»). Он одет в полосатый халат и красную тюбетейку. В кишлаки Корбобо въезжает на ослике, навьюченном мешками с новогодними подарками.

Йыулувана

Эстонский Дед Мороз — Йыулувана (Jouluvana) — практически брат-близнец более знаменитого финского Йоулупукки, который, в свою очередь, является скандинавским аналогом Санта-Клауса. В зимние праздничные дни на Ратушной площади Таллина Йыулувана встречает детей и их родителей, выслушивает пожелания и угощает сладостями. Пообщаться с Йыулуваной можно не только на эстонском, но также на английском, финском и русском языках.

Йыулувана – эстонский Дед Мороз

А вот так зовутся другие Деды Морозы народов бывшего СССР:

• Азербайджан: Шахта Баба;

• Алтай: Соок-Таадак;

• Армения: Дзмер Папи или Каханд Папи («Дед Зима»);

• Бурятия: Саган Убугун («Белый Старец»);

• Грузия: Товлис папа или Товлис бабуа;

• Кабардино-Балкария: Уэс-Дадэ;

• Казахстан: Аяз-ата и Кыдыр-Ату;

• Калмыкия: аав Киитн («Дед Холод»);

• Латвия: Салавецис;

• Литва: Каледу Синелис;

• Марий Эл: Йушто Кугыза и Лумудыр;

• Мордовия: Нишке, Мороз Атя;

• Осетия: Артхурон;

• Таджикистан: Бобои Барфи («Снежный дед»);

• Туркмения: Аяз Баба;

• Удмуртия: Тол Бабай;

• Украина: Святий Миколай или Дід Мороз;

• Чувашия: Хел Мучи;

• Якутия: Чисхан или Эхээ Дыыл;

• Ямало-Ненецкий АО: Ямал Ири.