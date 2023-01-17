10 000 лет назад в Сибири жили охотники-собиратели, которые таинственным образом исчезли

На это указывает новое генетическое исследование.

Исследователи, изучающие доисторическую ДНК, обнаружили загадочную группу охотников-собирателей, живших в Сибири, возможно, более 10 000 лет назад. Находка была сделана в ходе генетического исследования человеческих останков в Северной Азии. Исследование также показало, что поток генов ДНК человека шел не только из Азии в Америку вдоль Берингова моста, как было известно ранее, но и в обратном направлении.

Северная Азия, особенно область, простирающаяся от западной до северо-восточной Сибири, была ключевой в путешествии человечества по земному шару. Предыдущие исследования показали, что первые люди, прибывшие в Америку около 13 000 лет назад или раньше, вероятно, пересекли сухопутный мост, который когда-то соединял Северную Азию с Северной Америкой. Этот коридор, известный как Берингия, сейчас затоплен Беринговым проливом.

Однако многое остается неизвестным о генетическом составе людей, живших в то время в этом ключевом регионе. Это связано с тем, что доисторические человеческие останки с достаточным количеством ДНК для изучения из этого региона чрезвычайно редки, объясняет ведущий автор нового исследования Козимо Пост из Тюбингенского университета.

В новом исследовании ученые проанализировали 10 доисторических человеческих геномов ранее обнаруженных людей, которые жили в Северной Азии еще 7500 лет назад. Многие из образцов были найдены на Алтае, который был перекрестком миграций между северной Сибирью, Средней Азией и Восточной Азией на протяжении тысячелетий.

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Предыдущие исследования на Алтае выявили первые свидетельства загадочной и гораздо более древней человеческой линии, известной как денисовцы, которые вместе с неандертальцами являются ближайшими вымершими родственниками современного человека.

Ученые обнаружили, что ранее неизвестная группа охотников-собирателей на Алтае представляла собой смесь двух разных групп, которые жили в Сибири во время последнего ледникового периода. ДНК этих доисторических охотников-собирателей была обнаружена во многих более поздних сообществах по всей Северной Азии, начиная с бронзового века (примерно с 3000 г. до н.э. до 1000 г. до н.э.) и до наших дней.

Кроме того, исследователи обнаружили несколько эпизодов потока генов из Северной Америки в Азию за последние 5000 лет, при этом гены из Нового Света достигли Камчатки и Центральной Сибири.

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«Хотя было проведено много работ, показывающих потоки генетического происхождения в Америку, было меньше свидетельств обратного потока с американского континента в Евразию. В этой работе представлен новый образец из северо-восточной Азии, подтверждающий эти результаты», – Вагиш Нарасимхан, генетик из Техасского университета в Остине.

Соавтор исследования Ке Ван, младший профессор антропологии и генетики человека Фуданьского университета в Китае, был больше всего удивлен находками, касающимися останков мужчины в пещере Нижнетыткескен на Алтае. Ученые определили, что он был облачен в ритуальный костюм, который свидетельствует о том, что он мог быть шаманом.

Возраст останков составляет около 6500 лет, что делает мужчину современником недавно обнаруженной алтайской группы, но анализ показал, что у него были генетические связи с группами на Дальнем Востоке России, более чем в 1500 км к западу от его останков.

«Это означает, что люди с очень разными генетическими профилями жили в одном и том же регионе. Его погребальный инвентарь отличается от других археологических памятников, что указывает на мобильность как культурно, так и генетически разных людей в Алтайском крае», – Ке Ван.

В целом исследование показывает, что доисторические группы были более связаны, чем считалось ранее. Это говорит о том, что человеческие миграции и скрещивания между группами были не исключением, а нормой и для древних обществ охотников-собирателей, пишут исследователи.